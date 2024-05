Reggio, a Palazzo San Giorgio si fa il punto sulle modifiche in fase esecutiva dei progetti di bike lane e ciclovie

La Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, ha ospitato un focus di approfondimento, alla presenza dei tecnici e dei responsabili dei settori coinvolti, sull’andamento dei lavori delle bike lane e delle ciclovie sul territorio comunale.

All'incontro erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, con gli assessori Franco Costantino e Anna Briante, i Dirigenti Bruno Doldo e Carmen Stracuzza, ed il responsabile Programmazione e monitoraggio del Pnrr Peter Battaglia.

Nel corso dell'incontro, anche con l'ausilio di mappe progettuali riportanti i percorsi individuati per lo sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile, sono state prese in esame le modifiche effettuate dai tecnici sugli elaborati progettuali che recepiscono le indicazioni già espresse dell'Amministrazione, da realizzare in fase esecutiva al fine di superare, intervento per intervento, le criticità riscontrate.

Un confronto politico - tecnico che è servito a delineare i percorsi attraversati in maniera più efficace e più consona alla tutela della sicurezza dei fruitori degli spazi destinati alla mobilità alternativa e alla salvaguardia del decoro urbano e dei flussi di transito veicolare, in particolare nelle aree interessate da istituti scolastici o da altri luoghi sensibili.