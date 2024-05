La morte di Denise Galatà nel fiume Lao: chiesto il rinvio a giudizio per istruttore e presidente della società di rafting

La procura di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio per l'istruttore che si trovava sul gommone e per il presidente della società di rafting che organizzo l'escursione sul fiume Lao durante la quale perse la vita la studentessa Denise Galatà dell'Istituto "Rechichi" di Polistena. La giovane vittima, il 30 maggio del 2023 cadde del gommone su cui si trovava insieme alle compagne. Il corpo venne ritrovato il giorno successivo incagliato sotto un tronco.

La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal procuratore capo Alessandro D'Alessio dopo una serie di mirati accertamenti e una consulenza che dimostrerebbero come il giorno della tragedia fosse inopportuno compiere la discesa lungo il fiume. Le misure di sicurezza adottate e gli strumenti di protezione erano inadeguati. Non solo: le condizioni meteo non erano ideali.

La famiglia di Denise Galatà che risiede a Rizziconi si costituirà parte civile. L'udienza preliminare si svolgerà davanti al Gip di Castrovillari competente per territorio. I due indagati devono essere considerati innocenti sino a sentenza passata in giudicato.