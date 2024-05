Assistenti educativi di Reggio, verso il nuovo bando con una maggiore qualifica

Si lavora al nuovo bando per affidare il servizio. Mentre l’anno scolastico sta per arrivare alle battute finali Palazzo San Giorgio guarda a settembre. L’obiettivo è quello di garantire la presenza degli assistenti educativi, le preziose figure che promuovono l’integrazione dei bimbi disabili nei contesti scolastici, fin dal suono della campanella.

Un iter che parte da una novità: il riconoscimento di una maggiore qualifica agli assistenti. Un successo maturato dalle forze sociali che sono arrivate ad un accordo. I rappresentanti del Terzo settore, delle sigle sindacali Cgil, Cisl, il dirigente del settore Welfare del Comune e delle 4 cooperative hanno stabilito che «dal primo aprile tutti gli operatori occupati nei 4 lotti di appalto del Comune, a parità delle mansioni previste nella declaratoria mansionistica del contratto collettivo nazionale del lavoro, verranno inquadrati, in luogo del livello B1, al livello C1, pur svolgendo mansioni riconducibili alla qualifica del livello B1».