Psichiatria a Reggio, a rilento l’iter per convertire le strutture di accoglienza

L’iter procede tra le mille difficoltà. L’obiettivo è arrivare al più presto all’accreditamento, passaggio indispensabile per sbloccare i ricoveri fermi ormai da oltre sei anni. Un percorso a tappe tra mille ostacoli che vede il mondo delle cooperative provato da questi anni di precarietà. La speranza è quella di arrivare alla conclusione positiva della vertenza entro la fine dell’anno. La capacità di resistenza delle cooperative non potrebbe reggere oltre. Cinque strutture sono rimaste fuori e adesso devono “riconvertirsi”: sul tappeto la continuità dell’assistenza per 100 posti letto e dell’occupazione degli operatori. Una trasformazione di tipologia delle strutture che è stata riconosciuta come strada percorribile nell’incontro avvenuto in Prefettura tra i vertici della Regione, dell’Azienda sanitaria. Un percorso in cui il Forum regionale del Terzo settore fa da collettore per traghettare queste realtà verso un nuovo riposizionamento all’interno del mondo dell’assistenza psichiatrica.

