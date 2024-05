Terremoto, prosegue lo sciame sismico nel Reggino: due scosse (magnitudo 3.0) a Cittanova

Prosegue lo sciame sismico che da circa un mese interessa la città. Scosse di non particolare intensità rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che, pur non avendo causato danni a persone o cose, alimentano la tensione in paese per la frequente sequenza. Le ultime scosse, in ordine di tempo, si sono registrate oggi intorno alle 10, con epicentro a 3 Km Sud/Ovest del paese e ad una profondità di 17/18 Km.: la prima di magnitudo 2.8, la seconda di 3.0 (altre due ieri pomeriggio tra le 15 e le 16 nel territorio del comune di Scido una magnitudo 2.2, l'altra 2.8).

Il sisma è stato avvertito anche nei paesi vicini. Attivo il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze che ha sensibilizzato i dirigenti scolastici all’applicazione dei protocolli in materia finalizzati a garantire la massima sicurezza agli studenti, ai docenti e e agli operatori scolastici. Nelle scuole cittadine, nei giorni scorsi sono state effettuate anche delle simulazioni per istruire, soprattutto i ragazzi, sui comportamenti da tenere; stavolta le scuole, come in una precedente occasione, sono state evacuate. Anche Palmi gli istituti scolastici, per precauzione, sono stati evacuati.