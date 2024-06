Reggio, i roghi a Mortara non finiscono mai

La fase delle emergenze è destinata a rientrare? La revoca dell’interdittiva alla società “Ecologia Oggi” apre una nuova pagina. Ancora una volta le vicende del settore Ambiente di Palazzo San Giorgio vengono “risolte” nelle aule dei Tribunali. Adesso non ci sarebbero altri impedimenti per avviare il nuovo piano di raccolta. Un progetto che attende da anni di prendere forma. Una revisione del servizio che corregge le contraddizioni e le criticità del servizio, o almeno questo è lo spirito con cui è stato redatto il documento a più mani tra il Comune e il Conai. Attraverso le risorse europee erano anche stati eseguiti degli investimenti, come l'acquisto dei cassonetti ingegnerizzati che da anni ormai sono fermi in un deposito esposti agli agenti atmosferici in attesa di essere finalmente utilizzati.

E su questo fronte pare che novità possano a maturare a breve. Per martedì prossimo, infatti, è stata calendarizzata una riunione operativa tra il Comune e la società per definire la fase esecutiva del nuovo piano. Andrà applicato il progetto che la società lametina ha presentato e che ha consentito di vincere la gara milionaria per l'affidamento del servizio per i prossimi 48 mesi più eventuali altri 12. Si dovranno definire anche gli aspetti legati all'utilizzo delle attrezzature acquistate dall'Ente che verranno concesse in uso alla società.