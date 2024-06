Festa della Repubblica a Reggio Calabria, attribuite le onorificenze

Questa mattina, in occasione della ricorrenza del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica, si è tenuta al monumento dei Caduti la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla benedizione e deposizione della corona d’alloro, e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte della prefetta Clara Vaccaro. Si è proceduto poi all’attribuzione delle seguenti onorificenze: Davide Barbieri, Massimo Bovalino, Sabato Cennamo, Domenico Cicco, Paolo Critelli, Giuseppe Focà, Pasquale Gullì e Francesco Principato cavalieri Ordine al merito della Repubblica Italiana; Angelo Aldarese, Salvatore D’Agostino e Giuseppe Gallo medaglie d’onore per i cittadini italiani deportati nei lager e nei campi di lavoro nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.

Al temine della cerimonia, è stata inaugurata presso la galleria di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, l’esposizione di alcuni dei lavori sul tema della Costituzione realizzati dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Anche Comune e Città Metropolitana hanno preso parte alla tradizionale cerimonia.

E ancora una volta, dunque, i due Enti hanno voluto sottolineare "l'alto valore civico di un anniversario che richiama l'impegno della comunità al servizio del Paese in nome della democrazia, della libertà e della Costituzione italiana". Forte, poi, il richiamo alla pace ed all'unione fra i popoli in un momento in cui il mondo è scosso da numerosi conflitti.