Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica: arrivati in 67 (tra cui 9 donne e 10 bambini)

Alle 2.30 circa è giunta al porto di Roccella Jonica la motovedetta CP 326, con a bordo 67 migranti di nazionalità iraniana, irachena, egiziana (48 uomini, 9 donne e 10 minori), soccorsi su una barca a vela.

Ieri, invece, al termine di una complessa e prolungata operazione di soccorso in mare da parte della Guardia Costiera di Roccella Jonica, diretta dal tenente di vascello Daniele Ticconi, sono stati 85 i migranti di varie nazionalità salvati e, in seguito, dopo il trasbordo su una delle motovedette, condotti in sicurezza fin dentro il Porto della cittadina costiera della Locride. Tra i profughi giunti anche cinque donne e tre bambini. I migranti, stando a quanto è stato evidenziato dalla Capitaneria di Porto di Roccella Jonica, si trovavano a circa 120 miglia dalla costa ionica della Calabria a bordo di una piccola barca a vela partita, verosimilmente, dalle coste della Turchia poco prima dell’alba di mercoledì scorso.