A San Ferdinando due lidi, un’attività di pesca e un chiosco sul lungomare

Una nuova “infornata” di concessioni balneari. Il litorale di San Ferdinando, in passato completamente privo di servizi per gli utenti, si arricchirà di nuove attività. Sono ancora concessioni provvisorie e quindi passerà del tempo per vederle attive, ma il primo passo è stato fatto.

Il Comune ha infatti concluso l’attività di verifica delle offerte rispetto al secondo bando di assegnazione dei lotti del piano spiaggia. Nell’avviso erano previste diverse attività: lidi (tre di queste aree sono destinate alla realizzazione di stabilimenti balneari), attività sportive e ricreative: due riservate ad associazioni con finalità marinare e pescatori; due per un campo boe (specchio acqueo), e una per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale o stagionale, chiosco-bar.

I lotti sono stati assegnati al soggetto che ha offerto la somma più elevata a titolo di concessione demaniale marittima con la presentazione di tutta una serie di documenti, tra i quali i progetti per la realizzazione delle strutture economiche.

Quindi ci saranno due nuovi lidi, un’attività per la pesca e un chiosco. In parte ha centrato l’obiettivo il Comune che adesso potrà concludere definitivamente la procedura e nei prossimi mesi inizieranno le installazioni delle attività. Questa estate sarà difficile vederle tutte in funzione, ma ce ne sono altre che hanno partecipato al primo bando pronte a partire.