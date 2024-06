“Andrei è morto d’infarto senza soccorsi tempestivi“, l'ambulanza è arrivata un'ora dopo da Caulonia

Morire a Pazzano, a soli 52 anni, e il dubbio che, chissà, forse (probabilmente) in un altro luogo si sarebbe potuto salvare. La scomparsa di Andrei Auchynnikau, bielorusso residente da vent’anni nella cittadina del ferro, riporta in primo piano la carenza dei servizi sanitari nella Locride, e in particolare nella vallata Stilaro.

Andrei era un tecnico che collaborava con una ditta di elettronica. Martedì scorso, di pomeriggio, era con alcuni amici in un negozio e all’improvviso si è è accasciato al suolo. È stato immediatamente soccorso dai presenti e dai carabinieri della stazione di Stilo, che per caso si trovavano in strada, ed hanno allertato subito il 118. I militari si sono subito messi in movimento anche per cercare sul posto qualche medico disponibile, ed è intervenuta una dottoressa, in ferie a Pazzano, che ha visitato Andrei ma ha rilevato subito la gravità delle sue condizioni.

Si è fatto ricorso al defibrillatore, ma a quello della farmacia di Stilo, perché quello del Comune era guasto, ma i tentativi esperiti dall’operatore sanitario Giuseppe Miriello, giunto sul posto appunto da Stilo, sono stati vani. Quando, dopo un’ora, l’ambulanza del 118 è finalmente giunta, i sanitari non hanno potuto far antro che constatare il decesso. La salma di Andrei è stata composta e portata nella chiesa del cimitero cittadino.