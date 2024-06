Rassegna stampa 07-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Calabria a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

La vertenza Abramo arriva a Catanzaro, in 1000 all'angolo: “Qui il lavoro vale triplo perché chi lo perde, non lo ritrova più”

Inchieste e processi

-Reggio, omicidio o legittima difesa? La posizione di Putortì al TdL

-Cimitero di Cittanova, chiesto il rinvio a giudizio di 55 imputati

-Reggio, interdittiva antimafia annullata dopo 3 anni. Ma l’azienda è... chiusa

-Castrovillari, uccise l’amico durante una battuta di caccia: condannato per omicidio colposo

Verso il voto

-Vibo, il rush finale dei quattro candidati: stasera si chiude

-Vibo Valentia al voto: 4 candidati. Ecco le schede personali e le 16 liste in corsa

-Corigliano Rossano pronta a votare, Stasi-Straface allo sprint TUTTE LE LISTE

-Gioia Tauro, il futuro dentro un’urna: quattro in corsa per la successione di Aldo Alessio TUTTE LE LISTE

-Montalto, il cantiere del futuro è nell’urna: D'Acri, Faragalli o Viafora TUTTE LE LISTE