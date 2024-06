'Ndrangheta, gli arresti a Reggio: il "Duca" e il patto politico-mafioso per le elezioni

I carabinieri del Ros, monitorando la campagna elettorale del 2020 per il rinnovo del consiglio comunale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’inchiesta culminata oggi nell’operazione «Ducale», hanno scoperto che il candidato Giuseppe Francesco Sera, per il quale il Gip Vincenzo Quaranta ha rigettato la custodia cautelare in carcere richiesta dalla procura distrettuale, «candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Reggio Calabria del 2020 nel raggruppamento di liste in appoggio all’elezione a sindaco di Giuseppe Falcomatà, che risulta indagato per voto di scambio politico-mafioso, «aveva accettato la promessa di procurare voti in suo favore da parte di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta e, più precisamente, alla cosca Araniti», autorizzati dal capocosca Domenico Araniti, 72 anni, detto «il Duca».

Secondo gli inquirenti, Sera si era accordato con il capocosca Domenico Araniti recandosi presso la sua abitazione il 6 settembre 2020, nonchè con Daniel Barillà, «rappresentante politico e intermediario per conto della cosca Araniti, su mandato e con la supervisione del capocosca e con l’ausilio di Paolo Pietro Catalano (indagato), hanno attuato la promessa di raccolta voti in cambio dell’erogazione e della promessa di varie utilità, tra le quali, la promessa di inserire Antonino Araniti, figlio di Domenico, nella struttura politica comunale del Partito democratico, con il contestuale impegno a spostarlo dall’Ufficio comunale Settore Patrimonio ed Erp cui apparteneva, cercando di evitargli le sanzioni disciplinari derivanti dalla sua condotta negligente nello svolgimento dei compiti connessi al suo rapporto lavorativo (sanzione tuttavia comminatagli, con licenziamento disciplinare)».