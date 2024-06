Operazione Ducale a Reggio, la federazione Pd: "Falcomatà e Sera dimostreranno l'estraneità nelle sedi competenti"

«Il Partito democratico ha sempre rispettato e rispetta l’operato della magistratura impegnata in prima linea a reprimere ogni forma di illegalità. Abbiamo piena fiducia nella magistratura reggina e nella sua azione tesa a sconfiggere il cancro della 'ndrangheta che attanaglia la nostra terra e ne impedisce lo sviluppo». È quanto si afferma in una nota della Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria in relazione all’indagine «Ducale» della Dda reggina che vede indagati, tra gli altri, anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale della città calabrese dello Stretto Giuseppe Sera e che, ieri, ha portato all’esecuzione di all’esecuzione di 14 misure cautelari. «Riteniamo che entrambi - è detto ancora nella nota del Pd metropolitano - dimostreranno la loro totale estraneità ai fatti contestati nelle competenti sedi».