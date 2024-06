Reggio, Mortara ripulita dai rifiuti ma gli sversamenti proseguono

Le ruspe hanno creato dei grandi cumuli. Tonnellate e tonnellate di immondizia pronta ad essere caricata sui grandi camion e poi trasportati alle discariche dove smaltire i rifiuti speciali. Operazione che richiede tempo. L’area di Mortara è costellata per quasi un chilometro di rifiuti abbandonati e poi incendiati. Operazione che è impossibile ultimare in un’unica giornata. I mezzi della Logam la società che si è aggiudicata il bando del Comune per l’opera di carattere straordinario di pulizia dell’area, hanno avviato l’intervento nella giornata di lunedì, ma ieri mattina arrivando hanno dovuto constatare un’amara sorpresa. Nella notte si erano verificati altri sversamenti, ancora nuovi rifiuti da raccogliere e smaltire. Elemento che conferma la triste preoccupazione che accompagna questi interventi straordinari. Serve un monitoraggio dell’area, altrimenti il sito continuerà a rimare una grande discarica a cielo aperto. Una terra di nessuno in cui di notte ignoti continuano ad abbandonare di tutto, dagli ingombranti agli inerti, dai rifiuti domestici ai copertoni.