San Luca accoglie il commissario: Comune affidato a Rosario Fusaro

Rosario Fusaro è il commissario prefettizio del Comune di San Luca. Il nuovo inquilino del palazzo municipale, nominato dalla prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro si è insediato ieri. Dirigente di seconda fascia Area I all’ufficio amministrativo contabile della Questura, Fusaro è stato accolto dal sindaco uscente Bruno Bartolo. I due, dopo i saluti di rito, si sono chiusi nell’ufficio del primo cittadino per circa un’ora, durante la quale, Bartolo ha provveduto a presentare il quadro generale del Comune, e in particolare delle opere in incubazione, che aspettano di essere mandate in appalto.

Al nuovo commissario Bartolo ha anche spiegato le ragioni di una scelta, quella di non ricandidarsi, che pare aver spiazzato un po’ tutti, eccetto i cittadini di San Luca. Analizzando infatti gli ultimi cinque anni con in carica un’ amministrazione eletta dal popolo, viene fuori senza ombra di smentita che l’esperimento sia in parte fallito. E non per colpa di Bartolo che ha incassato diversi buoni risultati, ma perché, come lui stesso ha più volte sottolineato, quello stesso Stato che era sceso in piazza per gridare il suo appoggio a chi avrebbe deciso di prendersi in cura le sorti del paese di San Luca, lo ha poi ostacolato e messo in discussione con una serie di provvedimenti che hanno dato la stura a numerose polemiche.