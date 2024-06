Bova Marina, scarcerato Domenico Vadalà dopo 25 anni trascorsi al 41 bis

Scarcerato dopo 25 anni di detenzione. Domenico Vadalà, personaggio di primo piano delle dinamiche di 'ndrangheta di Bova Marina e dell'area del basso Jonio di Reggio Calabria, meglio conosciuto con il nomignolo “Micu u lupu”, è stato scarcerato all'età di 74 anni dopo aver scontato venticinque anni di detenzione in regime di 41-bis. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto le argomentazioni difensive presentate dagli avvocati Mario Santambrogio e Antonella Vadalà. Il Tribunale ha riconosciuto a Vadalà un anno e sei mesi «di fungibilità» e otto mesi per «la carcerazione disumana» subita durante dieci anni di detenzione in regime di “carcere duro” presso la casa circondariale de L’Aquila.