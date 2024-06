Rassegna stampa 15-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Abramo Customer ai titoli di coda, in 800 rischiano il posto di lavoro in Calabria

Giovane scomparso per lupara bianca a Corigliano Rossano, in due a giudizio

Catanzaro, segnali di ripresa dal turismo ma gli stranieri sono pochissimi

Tracciato il futuro della sanità di Catanzaro, intesa sull’atto aziendale della Dulbecco

Lamezia, ennesimo incendio a Scordovillo: in fumo cumuli di immondizia

Crotone, “Marine Park Village” da demolire: team di avvocati e tecnici al lavoro

Elezioni a Vibo, i record di Corrado (la più votata) e Schiavello (storico poker). E verso il ballottaggio… VIDEO INTERVISTE

Cipolla rossa, il 2024 è tutta un’altra storia per gli agricoltori di Briatico. “Sono cambiate tante cose” VIDEO