Al via la pulizia delle spiagge di Reggio: assegnati a Castore i tre robot BeBot, strumenti di ultima generazione

Il Comune di Reggio Calabria si dota di strumenti ecologici e all'avanguardia per la pulizia delle spiagge in tutta sicurezza: ecco all’opera i BeBot. Si tratta di macchine innovative che, oltre ad essere potenti robot per la pulizia e il setaccio della spiaggia da rifiuti organici, inorganici e microplastiche, potranno essere utilizzati per trasportare e trainare carichi pesanti, sia sulla spiaggia, che dentro e fuori dal mare. Inoltre potranno avere opzioni aggiuntive.

Come ha evidenziato il sindaco Giuseppe Falcomatà: «Siamo al lavoro per consegnare al meglio le nostre spiagge a cittadini e turisti. Il patrimonio marino è uno dei beni più preziosi che la natura ci ha donato e che è compito della nostra Amministrazione salvaguardare e valorizzare. Lo stiamo facendo, promuovendo un meccanismo di ricucitura del rapporto tra la città ed il mare che è uno degli obiettivi qualificanti del nostro mandato. I nuovi strumenti, assegnati dal Comune alla nostra società in house Castore, consentiranno di tenere pulite le nostre spiagge, nel massimo rispetto per l’ecosistema e dell'ambiente».