BeBot all’opera nelle spiagge di Gallico, Brunetti: «Siamo tra i primi in Italia ad avere queste attrezzature»

BeBot all’opera nelle spiagge di Gallico. I "supereroi" a servizio delle spiagge reggine, acquistati dall’Amministrazione comunale nell'ambito della programmazione Pon Metro, forniti in dotazione a Castore per un supporto ulteriore nella pulizia del litorale cittadino, hanno fatto un primo giro nella zona nord di Reggio Calabria. Si tratta di strumenti ecologici e all'avanguardia per la pulizia delle spiagge in tutta sicurezza: un primato di cui la città dello Stretto può vantarsi. Ad accompagnarli per le prove, oltre ai tecnici della società Castore, c’erano il vicesindaco e assessore all’Ambiente Paolo Brunetti, Fabio Mazzitelli, amministratore della Love Boat Srl, azienda reggina che si occupa di ambiente marino e Simone Germano, direttore commerciale Europa dell’Azienda Poralu Marine.