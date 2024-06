Depurazione a Reggio, si sblocca l’iter su Gallico

Un altro passo avanti importante nel percorso di risanamento ambientale e di miglioramento (o per meglio dire di adeguamento) del sistema depurativo a Reggio. Si avvicina all’avvio dei lavori il sottoprogetto di Gallico, l’unico che è partito della grande attività di riordino del settore e quello più problematico perché allo stato – come si legge nelle carte della struttura commissariale straordinaria – le acque vengono sversate direttamente sulla battigia.

L’ultima novità, dunque, è l’avvio della verifica del progetto, che una volta completata consentirà la partenza effettiva dei lavori.

Questa la situazione accertata dall’ufficio commissariale: «Nel mese di aprile 2022 sono stati consegnati gli elaborati del progetto definitivo dei sette lotti funzionali individuati. Con particolare riferimento al lotto “Gallico”, è stata contemplata la progettazione di una condotta sottomarina per lo scarico dell’effluente depurato del locale impianto di trattamento, che ad oggi rilascia direttamente sulla battigia».

Si cerca di superare la situazione critica tanto è vero che a novembre scorso era stato approvato il progetto definitivo. I lavori prevedono un importo di quasi 14 milioni di euro, cui si aggiungono oltre 5 milioni di somme a disposizione della stazione appaltante.