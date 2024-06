Reggio, Limina “aperta” quasi tutto agosto: nella Jonio-Tirreno transito libero anche le notti di domenica

Raccogliendo le istanze dei sindaci e delle associazioni della Riviera dei Gelsomini e di concerto con la Giunta regionale, l’Anas ha rimodulato per la stagione estiva il piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle gallerie “Limina” e “Torbido” della Strada di Grande Comunicazione “Jonio-Tirreno”, attualmente chiusa ogni notte dalle 22 alle 6 dopo l’ordinanza emessa a inizio maggio che dispone il divieto di transito dallo svincolo “Mammola” a quello “Limina” in ambedue le direzioni.

«In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi nella parte alta della stagione estiva, Anas – è scritto in una nota diffusa agli organi di stampa – sospenderà gli interventi di riqualificazione delle gallerie Limina e Torbido sulla strada statale 682 'Jonio Tirreno, in provincia di Reggio Calabria». L’apertura nel mese di agosto era nell’aria già da una decina di giorni, dopo l’anticipazione dell’assessore regionale Giovanni Calabrese, e ora viene messa nero su bianco nel comunicato in cui Anas Calabria dispone che a «partire dal 3 agosto e fino al 25 agosto, le gallerie rimarranno aperte al traffico col solo mantenimento del senso unico alternato all'interno della galleria “Torbido”, al fine di garantire una maggiore fruibilità anche notturna dell’importante infrastruttura viaria».