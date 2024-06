Locri, incidente mortale nei pressi del museo: perdono la vita Antonio Simonetti e la moglie. Grave la cognata, ferito il figlio

Incidente stradale mortale questo pomeriggio nei pressi del museo di Locri. Due persone sono morte, e altre due sono rimaste ferite. I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, è finita contro un muretto sulla strada statale 106. L'incidente sembra sia stato causato da un improvviso malore del conducente, Antonio Simonetti, di 62 anni, operatore scolastico, di Brancaleone, che è deceduto nell'impatto insieme alla moglie Domenica Palamara, 55 anni, casalinga. Feriti in modo molto serio la 51enne pensionata Santina Palamara, sorella di Domenica e Giuseppe Simonetti, 19 anni, figlio dei due coniugi deceduti. I quattro pare si stessero recando all’ospedale di Locri dove la signora Santina Palamara doveva sottoporsi ad un ciclo di terapie. Santina Palamara è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Locri, mentre il giovane Giuseppe Simonetti che avrebbe riportato diverse fratture e ferite in più punti del corpo, è strato trasportato con l’elisoccorso al Gom di Reggio Calabria. Le condizioni della donna sono state definitive molto gravi. Giuseppe Simonetti, invece, non sarebbe in pericolo di vita anche se la prognosi rimarrà riservata per almeno 48 ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Locri e gli agenti della polizia stradale di Brancaleone per i rilievi. Intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno attivato il servizio di elisoccorso, e una squadra di pronto intervento Anas.