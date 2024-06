Più videosorveglianza nelle strade di Reggio, via libera della Giunta comunale

Le risorse europee per potenziare il sistema di videosorveglianza. Ventiquattro telecamere multifocali e nove lettori di targa per monitorare alcune delle aree strategiche del territorio. Dopo due anni dall’approvazione del progetto di fattibilità arriva il disco verde della progettazione esecutiva dell’intervento finanziato attraverso il Pon Legalità 2020-2024. L’esecutivo Falcomatà è arrivato al fotofinsh per non vedere sfumare le risorse destinate al sostegno di una misura finalizzata a rafforzare la sicurezza dei territori. In un contesto in cui il numero degli organici delle forze dell’ordine è esiguo, il Piano finanzia l’acquisizione e la messa in opera di strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio e la fornitura di sistemi di intelligence. L’obiettivo quello di rafforzare il presidio di legalità di aree vulnerabili.

E proprio dalle forze dell’ordine sono stati indicati i siti di interesse del progetto che si articola tra l’area del centro e della cintura urbana: Modena/Ciccarello; Rione Marconi/Viale Europa; Piazza Garibaldi; Palazzo San Giorgio. Il progetto si svilupperà in queste località mentre la visione sia live che playback sarà garantita solo dalla Sala operativa della Polizia Locale.