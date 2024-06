Reggio, il comitato civico: «Subito vere misure antincendio per le zone di Mosorrofa e Sala»

«Domenica si è verificato a Mosorrofa - in un costone collinare che si trova tra le località Casciaro e Tracale, al di sopra del torrente Medha - un vasto incendio che ha richiesto l’intervento dei Canadair. La popolazione si è messa subito all’erta, scottata com’è dal rogo del 25 luglio dello scorso anno quando ad essere interessato è stato tutto l’abitato di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa». A richiamare l’attenzione sui rischi (e costi) derivanti dalle temperature oltre norma è il comitato di quartiere Mosorrofa tramite il presidente Pasquale Andidero. Che fa presente come il comitato «giusto due giorni prima ha scritto alle autorità competenti una lettera con la richiesta urgente di interventi per poter prevenire eventuali futuri roghi».

La lettera - inviata a Vigili del Fuoco Reggio Calabria, Protezione civile Regione Calabria, sindaco Comune Reggio Calabria e per conoscenza al prefetto di Reggio Calabria e al Comando Carabinieri Cataforio - contiene la richiesta di «interventi per verifica idranti soprasuolo in località Mosorrofa e pulizia dei detriti con sfalciamento dei bordi stradali, dell’ex campo sportivo e dell’area di Bufano».