Reggio, torna a casa la statua di Maria Santissima Assunta di Arasì, sottoposta a un'opera di restauro

La statua della Madonna Maria Santissima Assunta di Arasì torna a casa: accompagnato in corteo dai fedeli del borgo, una frazione collinare di Reggio Calabria, il simulacro ha attraversato le vie del centro per fare rientro nella chiesa parrocchiale Santa Maria del Popolo. Nei mesi scorsi la statua era stata sottoposta a un’azione di restauro conservativo eseguito da un team di esperti coordinato dalla funzionaria della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria Maria Cristina Schiavone. La processione della statua, affidata alle sapienti mani dei portatori che l'hanno accompagnata a braccia fino in chiesa, e la successiva messa solenne, sono state allietate dalle note della banda "A. Santamaura" Città di Ortì, diretta da Roberto Caridi, e dai canti del coro parrocchiale "Nuove Speranze" diretto da Claudia Marra. Alla processione, guidata dal parroco don Giuseppe Bagnato, hanno partecipato il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente del comitato promotore Santo Spinella e fra gli altri, il concittadino Giuseppe Polimeni, già Console Onorario d’Italia presso gli Stati Uniti d’America a Springfield e Boston, in Massachusetts.