Rifiuti abbandonati in strada, la rabbia dei parroci reggini: “Situazione grave”

I parroci delle comunità reggine, don Giovanni Gattuso e don Olivier Bitjocka Dupont, rispettivamente parroci a Cannavò-Riparo-Prumo e Vinco-Pavigliana, hanno recentemente inviato una “Pec” al sindaco Falcomatà e all’ufficio Ambiente del Comune per segnalare «il preoccupante fenomeno di abbandono di rifiuti» lungo la strada provinciale Cannavò-Vinco e per richiedere «un intervento urgente».

Nonostante i recenti sforzi del Comune per effettuare interventi di pulizia, il problema persiste, con un particolare peggioramento nella zona della fermata dell’autobus di linea sulla strada verso Pavigliana, spesso invasa dai rifiuti. Questa situazione crea disagi significativi per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici e rappresenta un serio rischio igienico-sanitario, aggravato ulteriormente dalle alte temperature estive.

Nella “Pec”, i parroci hanno evidenziato come l’accumulo di rifiuti «non solo deturpi il paesaggio, ma favorisca anche la proliferazione di insetti e roditori, aumentando il rischio di malattie». Le numerose segnalazioni ricevute dai parrocchiani sottolineano la necessità di un intervento tempestivo e risolutivo.

Per affrontare questa problematica, don Giovanni Gattuso e don Olivier Bitjocka Dupont hanno proposto le seguenti misure: «Organizzazione di una campagna di pulizia straordinaria lungo la strada provinciale Cannavò-Vinco e altre aree interessate.