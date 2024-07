Rassegna stampa 06-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Nessun vincolo sulle assunzioni in Calabria, un “soccorso” per la sanità malata

- Nel Vibonese l’assistenza non va in... vacanza con le ambulanze del 118

- Sangue infetto somministrato a una donna nel 1972, salasso per il Comune di Cosenza e per il Ministero

- Nuovo ospedale della Sibaritide pronto entro la fine del 2026

Inchieste e processi

- Inchiesta “Sartoria” a Catanzaro, i concorsi con criteri inventati per far vincere i ‘protetti’ di Cascini

- Le mani del clan di Petilia sulla Sila, confermate 7 condanne

- Catanzaro, appello tris sul “colpo” al caveau: c’è l’aggravante mafiosa

Ponte sullo Stretto

-Villa, Pd perentorio: “Il Ponte è estraneo agli interessi del territorio”