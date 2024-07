Reggio, lavori fermi all’aeroporto dello Stretto, il caso rischia di finire in Tribunale

Non è un problema di “aumento dei costi” ma una questione legata agli oneri per la stesura di una necessaria variante tecnica. Ed è così che i lavori di ammodernamento dell’aeroporto dello Stretto, tanto attesi, rischiano di restare bloccati finendo contemporaneamente in Tribunale.

Dopo il nostro articolo pubblicato giovedì, ci tiene a mettere “i punti sulle i” il Consorzio Stabile Infratech, che gli interventi al “Minniti” se li è aggiudicati in appalto vincendo la gara bandita dalla Sacal. «Le problematiche che al momento non consentono l’avvio dei lavori – ci scrive a precisazione la società consortile – non sono assolutamente connesse all’aumento dei costi, come erroneamente riferito nell’articolo di stampa, quanto a sopravvenute e differenti circostanze che hanno reso il progetto esecutivo - sviluppato dall’appaltatore in perfetta aderenza al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara da Sacal e recependo le indicazioni degli stessi organi tecnici della stazione appaltante, tanto da avere ricevuto la verifica positiva condotta da ente certificatore ai sensi dell’articolo 26 del Codice degli appalti - non compatibile alle mutate esigenze ed intervenute nuove strategie dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria. Tale situazione – continua la nota del Consorzio Stabile Infratech – comporterebbe la redazione di una variante tecnica al progetto che tuttavia Sacal riterrebbe debba rientrare tra gli oneri dell’appaltatore. Le interlocuzioni con Sacal non vertono quindi sull’aumento dei costi, ma sulla ricerca di soluzioni idonee che siano in linea con quadro normativo di riferimento e con gli impegni contrattualmente assunti dalle parti».