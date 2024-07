Rosarno, a breve l'affidamento per la raccolta dei rifiuti in modalità differenziata

È scaduto domenica scorsa, 7 luglio 2024, il nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati per i prossimi tre anni. L’importo complessivo previsto è di circa cinque milioni di euro.

Il bando prevedeva che gli operatori interessati presentassero le loro offerte, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questo criterio terrà conto del miglior rapporto qualità-prezzo, un aspetto fondamentale per garantire un servizio efficiente e sostenibile.

La gara richiede un’attenzione particolare alla raccolta dei rifiuti in tutte le vie di Rosarno e al miglioramento della pulizia urbana, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

“Dopo vari bandi pubblicati e andati deserti, auspichiamo che questa sia la volta buona per poter finalmente affidare un servizio strategico e fondamentale per tutti i cittadini. Questo nuovo bando, infatti, vuole essere un importante cambio di marcia per il settore ambientale: diversi sono i miglioramenti previsti, frutto di una lunga fase di ascolto ed analisi delle attuali criticità, che hanno l'obiettivo di rendere più efficiente il servizio in città e agevolare i cittadini nella fase del conferimento al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata”, a dichiararlo è l’assessore all’Ambiente del Comune di Rosarno, Antonino Pronestì.

“L’affidamento del servizio, nelle more dell’esame delle offerte e dei controlli che l’Ufficio preposto effettuerà, rappresenterà un grandissimo risultato per la Città di Rosarno. Comunicheremo, in conferenza stampa, l’operatore economico aggiudicatario e lanceremo una massiccia campagna informativa sul corretto conferimento dei rifiuti per educare e sensibilizzare i cittadini che sono alleati fondamentali nella tutela dell’ambiente” - prosegue Pronestì.

Le novità saranno introdotte gradualmente, per consentire alla popolazione di prendere progressivamente dimestichezza con il nuovo servizio e saranno adeguatamente illustrate all'interno di un apposito piano di comunicazione. Tra i tanti, l’obiettivo primario è raggiungere la tanto agognata raccolta differenziata.

“La differenziata oltre salvaguardare l’ambiente - conclude l’Assessore Pronestì - ci permetterà di razionalizzare le spese dell’intero processo della gestione dei rifiuti e ai cittadini di pagare meno la TARI (la tassa dei rifiuti) che, auspichiamo, possa diminuire per tutti.”