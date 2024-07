Lido comunale di Reggio: sette proposte per la gestione dello stabilimento

Sette proposte al vaglio per affidare la gestione del lido comunale. La manifestazione d'interesse del Comune, nonostante la tempistica conferma come l'attenzione attorno allo storico stabilimento balneare resti davvero alta. Infatti alla gara avviata a stagione abbondantemente iniziata, i termini scadevano il 4 luglio, sono arrivate sette risposte, sette realtà economiche che accettano una sfida che si articola in un mese e mezzo. Si perché se tutto dovesse filare nel migliore dei modi si dovrà attendere almeno la settimana entrante per l'ultimazione dell'iter di aggiudicazione.

E intanto i lavori di riqualificazione procedono a ritmi serrati, come spiega l’assessore Carmelo Romeo. L’idea di fondo è quella di ultimare fin nei dettagli il lotto che dovrebbe riaprire. «L’intervento in corso è di 1,5 milioni di euro e prevede la riqualificazione delle aree esterne e il ripristino di alcune cabine». Un primo lotto di interventi che rappresenta un saggio di quello che dovrà essere il progetto ultimato. «Quello che stiamo ultimando è una sorta di “miniatura” di quello che sarà il futuro Lido, anche nei dettagli. Dai colori alle porte. Fino a ieri le squadre di Castore si sono occupate della manutenzione del verde e degli interventi al patrimonio arboreo. Abbiamo voluto aggiungere una pannellatura informativa che non funge solo da divisore tra l’area ultimata ma ha funzione di strumento informativo per i cittadino. Da domani partirà la pulizia della spiaggia».