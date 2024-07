Reggio, un tesoretto da 1,6 mln per una scuola più inclusiva

Sarà disponibile un buon gruzzoletto per il prossimo anno scolastico finalizzato a garantire un sussidio agli alunni con disabilità. La Regione ha stanziato 1,6 milioni di euro in favore dei Comuni della Città Metropolitana per promuovere azioni a favore dell’inclusione dei soggetti più svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, diversamente abili, giovani che crescono in contesti difficili, ragazzi a rischio dispersione scolastica e a sostegno dei servizi collettivi (mensa, trasporti, servizi residenziali).

Si tratta del “Fondo Regionale per il Piano Scuola” destinato ai singoli Comuni, determinato sulla base della popolazione residente, nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 14 anni (dati Istat) e sul numero degli studenti disabili frequentanti i punti di erogazione del servizio del primo e secondo ciclo delle scuole di ogni comune.

Il fondo è stato calcolato per il 60% sulla base dei residenti (3-14 anni) in ciascun Comune della Calabria e per il 40% sulla base del numero degli studenti disabili ed è destinato a copertura delle spese finalizzate a garantire l’avvio ed il corretto svolgimento dell’anno scolastico; in particolare, in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel piano regionale è stato assegnato l’importo complessivo di 1.362.825,46 euro da erogare direttamente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che provvederà ad erogarlo in favore dei Comuni del territorio.