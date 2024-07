Taurianova, nipoti accoltellano lo zio: arrestati dai Carabinieri

Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo accoltellato da due suoi nipoti al termine di una colluttazione nel centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, intorno all’una e mezza di mercoledì il 44enne G.T. sarebbe stato aggredito dai due congiunti ventenni, C.F.A. e T.P., in via Senatore Loschiavo, a pochi passi dal Comando Stazione dei carabinieri. Prima il pestaggio poi, secondo quanto riferito, le ferite da coltello. La vittima, nonostante le condizioni precarie, si sarebbe divincolato dalla morsa degli aggressori trovando rifugio proprio dentro la Caserma dell’Arma. I militari, sotto il coordinamento del maresciallo Salvatore Barranco, hanno prestato soccorso all’uomo e, successivamente, hanno effettuato gli approfondimenti necessari per risalire agli autori del gesto. Un lavoro interrotto proprio dai due nipoti di G.T. che, a stretto giro, si sono costituiti. C.F.A. e T.P. sono stati ristretti nella Casa Circondariale di Palmi. Per loro l’accusa potrebbe essere quella di tentato omicidio. La vittima è invece ricoverata a Polistena, all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” e le sue condizioni di salute non preoccuperebbero i sanitari.