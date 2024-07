A Villa il Centrodestra è convinto: “Con il Ponte miglioramenti basilari”

«Piena fiducia nelle attività messe in atto dal Governo per la realizzazione del Ponte». Lo affermano i consiglieri villesi di centrodestra, che, pur nelle divergenze con la maggioranza, rimarcano il placet al documento consiliare che «testimonia la nostra visione condivisa per il futuro».

«Il Ponte porterà significativi benefici infrastrutturali e logistici a Villa ed a tutta l'area interessata. La Stretto di Messina sta svolgendo un lavoro scrupoloso per rispondere alle osservazioni» dichiarano Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco nella convinzione che i lavori saranno avviati a breve. «Il Cipess, con l’approvazione – sottolineano – stimolerà le imprese del territorio, contribuendo alla crescita economica locale. Villa, contrariamente a quanto indicato dall'amministrazione, svolgerà un ruolo decisivo per lo sviluppo del Mezzogiorno, fungendo da cerniera centrale per la mobilità e il porto di Gioia Tauro sarà al centro di tutte le attività per il suo sviluppo e realizzazione. Fondamentale – concludono gli esponenti del centrodestra villese – procedere con determinazione, non rimandare ulteriormente un progetto che ha il potenziale di trasformare il territorio per il cui rilancio l'opera rappresenta soluzione concreta e strategica».