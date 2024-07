Degrado a Reggio, campo Coni da anni lasciato in stato di abbandono

Questo pomeriggio si svolgerà al Campo Coni il memorial per ricordare Ignazio Vita, presidente regionale della Fidal Calabria dal 1987 al 2021. E proprio uno dei massimi esponenti regionali della Federazione di atletica, il consigliere Emilio Curatola, ci ha manifestato a nome della compagine sportiva, la profonda amarezza per lo stato di degrado in cui versa l’infrastruttura del rione Modena. «A Reggio non si può più gareggiare – sbotta al telefono –. Nell’ultima riunione in Fidal abbiamo deciso di invitare all’evento il prefetto, il sindaco e l’assessore al ramo per far vedere in che stato verso la pista». L’evidenza è, infatti, nota a tutti: servizi malfunzionanti, attrezzature fatiscenti e la pista vera e propria spaccata in più punti. «E la beffa è che siamo a due passi da un liceo a indirizzo sportivo!», aggiunge con veemenza. Ci sono almeno una decina di società sportive in città che hanno o dovrebbero avere nel campo Coni il punto di riferimento qualificato per le loro attività. Accanto a queste, tanti singoli atleti e amanti del fitness che si vedono privati di un diritto normale in tante altre realtà urbane.