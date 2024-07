L'incendio alla Poly2Oil di Palmi, col vento aumenta l'allarme nube tossica. Il Sindaco: "Restate a casa"

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi nel pomeriggio di ieri presso il piazzale di stoccaggio dei materiali plastici della Poly2Oil sono andate avanti incessantemente per tutta la notte.

Ancora adesso le squadre di terra dei Vigili del Fuoco, supportate dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, stanno cercando di domare i focolai che permangono in quanto il materiale plastico combusto è lento a spegnersi.

Si sta attendendo l’arrivo dell’elicottero che ha una capacità di sgancio maggiore. Le ultime proiezioni sulla direzione dei venti ci prospettano che la nube possa avvicinarsi nuovamente nella nostra città, da Scinà fino al centro abitato cittadino.

La cittadinanza è pertanto inviata ad adottare ogni cautela per evitare l’inalazione dei fumi: limitare i movimenti anche verso mare e, se indispensabile spostarsi, portare con sé le mascherine almeno di classe FFP2, evitare di avvicinarsi nella maniera più assoluta alla zona dello stabilimento per far lavorare le squadre di soccorso, in casa chiudere precauzionalmente porte e finestre, lavare bene la frutta e la verdura degli orti lasciandola a bagno col bicarbonato.