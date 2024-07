Notte di paura a Reggio: 51enne ferito a colpi di pistola nella zona sud della città

Sparatoria questa notte, poco prima delle 3, a Reggio Calabria. Un uomo di 51 anni di Reggio è stato ferito a colpi di pistola in via Pio XI, area della cintura urbana sud della città. Il ferito, colpito all'addome, è stato soccorso e trasportato al Grande ospedale metropolitano dove è tuttora ricoverato. Sul posto Polizia e Carabinieri che hanno avviato le prime indagini tra rilievi tecnici sul perimetro della sparatoria, interrogatori e acquisizione delle immagini della video sorveglianza. Le generalità del ferito non sono ancora state rese note, ma sarebbe gravato da precedenti di Polizia. Indagini ad ampio raggio, a partire dagli ambienti legati alla criminalità cittadina.