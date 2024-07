Palmi, proseguono le operazioni di spegnimento alla Poly2oil: alcuni focolai particolarmente resistenti

"Le operazioni di spegnimento dell'incendio alla Poly2oil stanno proseguendo con costanza, ma alcuni focolai particolarmente resistenti e soprattutto gli effetti della nube generatasi su tutto il territorio della Piana richiedono ancora tempo". E' quanto si legge in una nota diramata dal Comune di Palmi.

S"iamo di fronte ad un evento di portata eccezionale - prosegue la nota - che sta creando enormi disagi a Palmi ed alle altre Città dell'area.

Tutti gli Enti preposti sono impegnati per una risoluzione quanto più rapida possibile della vicenda. La cittadinanza è invitata ad adottare ogni cautela per evitare l’inalazione dei fumi e si ribadiscono le raccomandazioni già date. Le priorità restano lo spegnimento dell'incendio ed il superamento dell'emergenza. Nessuna iniziativa a tutela del territorio e della salute pubblica sarà tralasciata".