Incendio alla Poly2oil di Palmi, ancora qualche focolaio attivo. La nube continua a creare disagi

"Le operazioni per lo spegnimento dell’incendio proseguono e solo qualche focolaio risulta ancora resistente.

I fumi sprigionati in questi giorni, sempre meno alimentati, cominciano a diradarsi, anche se a Palmi ed in tutta la Piana la nube continua a creare disagi". E' quanto si legge in una nota del Comune di Palmi.

"Quest’oggi è stata installata una ulteriore centralina, la quinta, che analizza la qualità dell’aria e non vengono segnalati superamenti significativi – questo il termine utilizzato da Arpacal – dei parametri.

Dopodomani, inoltre, si terrà un tavolo tecnico presso la Prefettura volto a fare il punto della situazione e condividere le azioni da intraprendere.

Spento l'incendio, su tutta la zona interessata dalla ricaduta dei fumi verrà verificata la presenza di sostanze tossiche al suolo".

Infine, il consueto appello: "Continuiamo a rimanere vigili ed, in caso di vicinanza all’area interessata dai fumi, anche per effetto dei venti, a prendere tutte le precauzioni (finestre e porte chiuse, mascherine FFP2 in caso di movimenti) per evitarne l’inalazione".