Rassegna stampa 16-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

La Calabria capitale economica mondiale

Fusioni e nomine, così cambia la Scuola in Calabria

Catanzaro, via all’iter per 3 beni confiscati

Carcere di Catanzaro, screening dell’Asp sugli over 65 dopo la lettera di protesta di 300 detenuti

Droga a Catanzaro, sette condanne per i traffici dall’Albania

Movida, giro di vite del Comune di Soverato che rafforza l’organico dei vigili

Mancano medico e infermiere, servizio 118 a Lamezia solo con l’autista

Le mani della ’ndrangheta di Isola Capo Rizzuto su Verona, definitive 4 condanne

Vibo e la Costa degli Dei: il turismo che non decolla tra incapacità e approssimazione

Asfalto divelto, rovi ed erbacce: la Provinciale 95 da Pizzo a Tropea ora fa paura