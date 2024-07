Incendio a Palmi, l’Arpacal rassicura: niente pericoli per la salute pubblica

Si è tenuta nella mattinata di ieri, nella sede della Prefettura a Reggio, una riunione sull'incendio sviluppatosi presso lo stabilimento della Poly2Oil, con tutte le Forze dell'Ordine e l'Arpacal. A darne notizia è l’Amministrazione comunale di Palmi che aggiorna circa gli esiti della stessa e sullo stato dell’arte dell’incendio sviluppatosi nel pomeriggio di sabato scorso.

«L'incendio è quasi del tutto spento – è stato detto –. Il monitoraggio della qualità dell'aria da parte dell’Arpacal non evidenzia il superamento delle soglie e ci viene assicurato che non vi è pericolo per la salute pubblica. Pertanto, non ci sono i presupposti per emanare un'ordinanza. A breve prenderanno il via anche le analisi del suolo. Le indagini sulla tossicità dei fumi proseguiranno senza sosta» assicurano da Palazzo San Nicola, anche tenendo conto dei continui appelli da parte della comunità di avere certezza circa i dati sul monitoraggio dell’aria e delle possibili conseguenze per la salute pubblica. «In via cautelativa, quanto agli alimenti, si raccomanda di lavare accuratamente ortaggi e verdura, nonché di sbucciare la frutta».