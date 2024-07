Esodo, tavolo tecnico in Prefettura per ridurre il traffico interno a Villa San Giovanni

Il Prefetto ha evidenziato la necessità di «garantire il regolare flusso veicolare non solo in autostrada, ma anche e soprattutto nel territorio del comune di Villa San Giovanni per minimizzare i disagi a turisti e cittadini , nonché limitare i potenziali rischi derivanti da un blocco della viabilità, che non consentirebbe il corretto transito neanche dei mezzi di soccorso».

Focus sul prossimo esodo estivo. Così come comunicato anche dal sindaco Giusy Caminiti nel corso delle fasi preliminari del civico consesso, si è riunito in Prefettura a Reggio Calabria, convocato dal prefetto Clara Vaccaro, il Comitato Operativo Viabilità, «per l’esame e la predisposizione – spiegano con una nota da Palazzo del Governo – delle misure idonee a fronteggiare possibili disagi alla circolazione stradale derivanti dal traffico previsto».

Tutti gli intervenuti hanno convenuto sull’opportunità di apportare alcune modifiche all’attuale Piano di gestione dell’esodo estivo, onde consentire di ridurre il traffico all’interno della città di Villa San Giovanni.

«Sarà garantita – viene inoltre rimarcato dalla Prefettura – anche attraverso l’ausilio della Protezione civile regionale e delle associazioni di volontariato, l’assistenza ai passeggeri dei mezzi in attesa di imbarco».

Il primo cittadino Giusy Caminiti, presente al tavolo del Comitato Operativo Viabilità, si è soffermato sulle quelle possibili soluzioni alternative che consentano di evitare che i mezzi in attesa d’imbarco sostino in viale Italia o in via Marinai d’Italia.