Siderno, dipendente comunale ancora perseguitato da una gang di balordi

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una gang formata da una ventina di minorenni ha danneggiato la porta dell’abitazione del dipendente comunale, Michele Bonavita. L’uomo, che stava ovviamente dormendo, spaventato, solo dopo essersi assicurato che il gruppetto di ragazzini fosse fuggito, ha aperto la porta e contattato gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Siderno, intervenuti prontamente.

Non è la prima volta che Bonavita, personaggio molto noto in città, apprezzato come lavoratore, onesto e dai modi garbati, è fatto segno di questi atti deplorevoli,

«Da un paio di anni – ha raccontato Giusy Verteramo, amica di Bonavita – continuano a perseguitarlo. Questo inverno, con la mia famiglia, l’abbiamo accompagnato ben due volte, dai carabinieri, per denunciare questi gesti intimidatori. Non è la prima volta che lo prendono di mira, danneggiandogli la porta. Diverso tempo fa, addirittura, hanno fatto irruzione in casa sua, mentre dormiva, rubandogli dei soldi. Con la mia famiglia così, abbiamo pensato lo scorso Natale, di regalargli una telecamera di videosorveglianza».