A Palmi una crisi idrica senza soluzioni

Come ormai accade sempre più spesso, sono i social la cassa di risonanza dei problemi all’interno di una comunità. E scorrendo le pagine che riguardano Palmi non si possono non incontrare i commenti indignati di moltissimi cittadini che, in queste settimane di caldo quasi insopportabile, si ritrovano sempre più spesso senza acqua nelle proprie case. Una faccenda maledettamente seria, che al momento sembrerebbe di difficile soluzione. Gli amministratori stanno cercando di spiegare, anche sui social, da cosa dipenda l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Ma vallo a spiegare a chi si ritrova nel pieno dell’estate senza acqua in casa per tutto il pomeriggio e la sera.

Almeno ufficialmente, i problemi riguarderebbero solo alcune zone, come Sant’Elia e contrada Prato, ma ogni zona è servita da un serbatoio e nel corso delle ultime settimane anche i cittadini del quartiere San Giorgio, uno dei più popolosi di Palmi, per esempio, si sono ritrovati per intere giornate senza acqua. I condomini e le abitazioni che hanno delle cisterne riescono ad ovviare almeno temporaneamente al disservizio, ma tutti gli altri si devono arrangiare facendo scorte riempiendo secchi e bottiglie. In centro il problema è meno sentito, anche se, per dare la possibilità ai serbatoi di riempirsi, di notte viene interrotta l’erogazione.