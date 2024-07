Smercio di droga da Platì nelle “piazze” della Sicilia, inflitte 15 condanne nel processo con rito abbreviato

Nel troncone in abbreviato, pioggia di condanne decretate dal Gup del Tribunale di Palermo nel processo “Papiro Blu” a carico dei diversi imputati tra cui due calabresi originari della Locride: Pasquale Barbaro, 34 anni, di Platì, e Rocco Pizzinga, 49 anni, di Casignana.

Diciassette, infatti, le condanne inflitte al termine del dibattimento abbreviato dal giudice siciliano (una sola persona ha scelto di essere giudicata con il rito ordinario) e corso del quale è stato contestato a 11 imputati, di essersi associati, dall’anno 2020 fino all’arresto (primavera del 2023), con lo scopo di commettere una pluralità indeterminata di delitti in materia di detenzione e smercio di droga nelle “piazze” siciliane. Le indagini delle forze dell’ordine, secondo quanto è stato ribadito dall’accusa nel corso del processo abbreviato e stando anche a quanto riferito dagli inquirenti dopo il blitz scattato ad aprile del 2023, hanno consentito il sequestro di oltre 50 kg di cocaina purissima, trasportata dalla Calabria in Sicilia, e avrebbero cristallizzato accordi e cessioni per centinaia di kg dal valore di diversi milioni di euro.

Queste le condanne inflitte dal Gup di Palermo: Rocco Pizzinga, 49 anni, di Casignana, condannato a 6 anni e 8 mesi e una multa di 28mila euro (la richiesta dell’accusa era stata di anni 10 e mesi 2), Pasquale Barbaro, 34 anni, di Platì, condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e 18mila euro di multa (per lui erano stati chiesti 10 anni), Salvatore Fascella, condannato a 17 anni, Giuseppe Fascella (16 anni e 4 mesi), Salvatore Orlando (13 anni e 8 mesi), Veronica Cusimano (13 anni e 4 mesi), Francesco Reitano (12 anni), Renzo Logioia (11 anni), Gaetano Capizzi (8 anni e 8 mesi), Gaspare Sanseverino (8 anni e 8 mesi), Alessandro Genuardi (7 anni e 6 mesi), Maddalena Fascella (6 anni e 8 mesi), Mariella Di Majo (6 anni e 8 mesi), Antonino Pilo (6 anni e 8 mesi), Vincenza Denise Bonanno (6 anni e 8 mesi), Giuseppe Cusimano (5 anni) e Mario Orlando (4 anni).