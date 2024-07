Reggio, elicottero dei Vigili del fuoco si schianta sulla pista dell'aeroporto: piloti in salvo

Per fortuna nessun morto. E' di pochi muniti fa un grave incidente all’Aeroporto di Reggio Calabria, dove un elicottero dei Vigili del Fuoco in servizio anti incendio si è schiantato sulla pista. Il velivolo, un Erickson S64 “Geronimo”, di rientro da un’operazione antincendio boschivo, ha preso fuoco in fase di atterraggio pesante. Forse un ritorno di fiamma del motore, la causa dell'incidente . L'elicottero dei pompieri si è piegato su un fianco con le pale che sono andate in frantumi sull’asfalto con un impatto violentissimo. Per fortuna i piloti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'impatto. Il bilancio è di un vigile del fuoco leggermente ferito e un altro illeso. I piloti sono stati portati al Grande Ospedale Metropolitano solo per effettuare alcuni controlli. Un’indagine è stata avviata per ricostruire le cause dell’incidente. Arrivi temporaneamente bloccati. Il volo proveniente da Torino è stato deviato a Lamezia Terme così come quello da Milano Linate. Ritardi anche nei voli in partenza.

Foto Attilio Morabito

Auguri di pronta guarigione da Occhiuto

"Auguri di pronta guarigione ai due piloti dei Vigili del fuoco rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente, verificatosi presso l’aeroporto di Reggio Calabria, che ha interessato l’elicottero con il quale stavano operando per fronteggiare i roghi che in queste ore divampano purtroppo in Calabria, così come in altre Regioni d’Italia". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Ancora una volta voglio ringraziare tutti gli operatori che si stanno prodigando con grande determinazione e professionalità, rischiando talvolta anche la propria vita, per difendere l’ambiente e contrastare il fenomeno degli incendi. Un fenomeno odioso che, come abbiamo rilevato attraverso l’utilizzo dei droni, ha spesso origini di carattere colposo, se non doloso, e provoca danni irreparabili al nostro territorio. In queste settimane e fino alla fine della stagione estiva sono e saranno impiegate in tutte la nostra Regione centinaia di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, di Calabria Verde, dei Consorzi di bonifica, dei Carabinieri forestali, della Protezione Civile e di tante associazioni di volontariato. A loro la mia gratitudine per questo grande sforzo a difesa della Calabria e della collettività”.