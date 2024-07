Blocco treni AV, pesanti conseguenze in Calabria: sospesi 8 collegamenti con Paola e Cosenza

Sta già provocando pesanti conseguenze sul traffico ferroviario il blocco dei treni di Alta velocità e regionali, entrato in vigore dalle 22 di ieri, causato dalla necessità di effettuare le operazioni di recupero dei carri merci «sviati» a Centola, in provincia di Salerno, e di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria.

Le regioni interessate dalla sospensione sono, oltre alla Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata. Le Ferrovie dello Stato hanno reso noto che sono previsti servizi alternativi con bus per garantire la continuità territoriale sia per i treni a lunga percorrenza che per i regionali.

Per la Calabria, in particolare, la sospensione riguarda otto collegamenti fra Napoli e Sapri con Paola e Cosenza, per i quali l'interscambio con bus è previsto nelle stazioni di Vallo della Lucania e Sapri. Il blocco si protrarrà fino a venerdì mattina alle 6, quando é prevista la conclusione dei lavori.