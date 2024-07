Villa San Giovanni, affidata la ristrutturazione dello scivolo del porto

Lavori di ristrutturazione dello scivolo nel porto di Villa. Questo, in sintesi, il contenuto di un recente decreto (nel dettaglio il numero 137 del 9 luglio) dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Nella fattispecie, l’atto a firma del commissario straordinario, l’ammiraglio Antonio Ranieri, riguarda la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e nonché di quelli per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in riferimento all’intervento (di cui Massimiliano Maccarone è responsabile unico del procedimento). Prosegue, dunque, l’attività che interessa questa tipologia di lavori all’interno dell’infrastruttura villese, e, quindi, la sua finalizzazione in tal senso dopo l’espletamento dell’iter sulla piattaforma telematica “Net4Market”.

Quindi, è stata formalizzata – come si può leggere nella documentazione allegata alla pubblicazione condivisa sul sito istituzionale dell’Adsp – l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo con capogruppo mandatario l’ingegnere Antonio Pio D’Arrigo con sede in Messina.