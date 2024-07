Asp di Reggio, dai bilanci orali ai debiti milionari

La missione quasi impossibile per l’Azienda sanitaria provinciale e per la Regione è ricostruire tutti i bilanci pregressi e approvarli entro la fine dell’anno in corso, ma intanto l’ente di via Diana ha dovuto riadottare il bilancio del 2022 a seguito delle richieste arrivate dal Dipartimento Salute. È stata eseguita una imponente attività di ricognizione della situazione, soprattutto del contenzioso con il supporto dell’advisor Kpmg, e si è proceduto a esaminare campioni di contenzioso del lavoro e commerciale per quantificare una parte delle voci del bilancio.

Poche sorprese

Quello che è venuto fuori esaminando la situazione dal 2025 al 2022 è allarmante, pur se ampiamente preventivabile: «L’attività resa dall’advisor ha determinato una stima delle passività potenziali del contenzioso “non tracciato” riconducibile al “giudizio lavoro” e “risarcimento danni” per singole annualità dal 2015 al 2022 per un totale di euro 10.052.578,43, ripartiti rispettivamente in 5.952.560,12 euro (contenzioso lavoro) ed 4.100.018,31 euro (risarcimento danni) e che tanto ha reso necessario procedere con le relative variazioni contabili con conseguente modifica della consistenza del Fondo rischi ed oneri. La riapertura del bilancio di esercizio 2022 consente di accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal collegio sindacale in merito “alla mancata costituzione di un fondo svalutazione crediti che potesse minare il principio della prudenza” rilevate nella presente nota Integrativa rideterminando i crediti aziendali attraverso una loro prudenziale svalutazione comprensiva anche di crediti ritenuti insussistenti».