A Reggio Calabria esenzione Tari a imprenditori vittime di racket

«In consiglio comunale nei giorni scorsi abbiamo approvato due importanti delibere: l'esenzione della Tari agli imprenditori che denunciano il racket, vittime di estorsione ed usura, ed il cosiddetto baratto amministrativo, con la possibilità per i cittadini in difficoltà di estinguere i debiti in tributi eseguendo dei lavori e servizi per conto del Comune, ad esempio sul verde pubblico, sul decoro urbano di strade e piazze o sulla cura dei beni comuni».

E' quanto scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in un messaggio social condividendo con la cittadinanza due obiettivi programmatici fissati e realizzati dall’Amministrazione comunale reggina. «Erano due punti importanti del nostro mandato amministrativo - ha aggiunto - che finora non avevamo potuto mettere in pratica a causa del piano di riequilibrio. Ma quando si tratta di legalità e sostegno alle fasce deboli non possiamo e non dobbiamo arretrare. Le due cose stanno insieme».