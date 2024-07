Beccate a gettare di tutto negli alvei dei torrenti: denunciate 11 persone nel Reggino

I militari della Compagnia di Taurianova, assistiti dal personale dei Nuclei Carabinieri Forestali e del Parco Nazionale d’Aspromonte, hanno battuto palmo a palmo le principali fiumare della zona e, ricorrendo a speciali droni e a foto trappole installate nei siti di abbandono dei rifiuti, sono stati in grado di individuare e bloccare 11 responsabili di sversamenti, impedendo che le loro azioni causassero ulteriori danni all’ecosistema locale.

In particolare, a Polistena, due imprenditori edili sono stati sorpresi a riversare residui delle loro lavorazioni in un’ansa del torrente Vacale. Per i due è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Palmi, con carico di bonifica del sito in cui avevano abbandonato i rifiuti speciali.

Allo stesso modo, a Molochio, un altro imprenditore edile è stato fermato mentre scaricava calcinacci ed altri inerti nell’alveo del torrente Cerasia, che in questo periodo dell’anno è in secca. Ancora, a Varapodio, un imprenditore è stato denunciato per violazione delle norme per lo smaltimento dei fanghi industriali, perché sorpreso a riversare liquami derivanti dalla lavorazione degli agrumi all'interno della fiumara Marro.